ФОТО ДНЯ. Провал FourFourTwo с прогнозированием внешности Бекхэма

Иногда моделирование приносит далеко не те результаты, которые являет жизнь

  • 07.01.2020 13:52
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ФОТО ДНЯ. Провал FourFourTwo с прогнозированием внешности Бекхэма
© metro.co.uk

Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм, который в мае нынешнего года отметит 45 день рождения, сумел сохранить прекрасную внешность к своим годам.

В частности, в уже далеком 1998 году, когда Бекхэм был весьма молод и лишь находился в начале собственной славы, известное издание FourFourTwo попыталось спрогнозировать, как Дэвид будет выглядеть в 2020 году, когда ему исполнится 45 лет.

Получилось у британских журналистов, мягко говоря, не очень. Они полагали, что Бекхэму едва ли удастся сохранить свою фирменную пышную шевелюру, а также феноменальную улыбку, магически действующую на представителей прекрасного пола по всему миру.

Напомним, Дэвид Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году. Ныне является собственником американского клуба «Интер Майами», получившего в предстоящем сезоне возможность сыграть в МЛС.

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Источник — Sport.ua

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