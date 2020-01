ФОТО ДНЯ. Провал FourFourTwo с прогнозированием внешности Бекхэма

Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм, который в мае нынешнего года отметит 45 день рождения, сумел сохранить прекрасную внешность к своим годам.

В частности, в уже далеком 1998 году, когда Бекхэм был весьма молод и лишь находился в начале собственной славы, известное издание FourFourTwo попыталось спрогнозировать, как Дэвид будет выглядеть в 2020 году, когда ему исполнится 45 лет.

Получилось у британских журналистов, мягко говоря, не очень. Они полагали, что Бекхэму едва ли удастся сохранить свою фирменную пышную шевелюру, а также феноменальную улыбку, магически действующую на представителей прекрасного пола по всему миру.

Going through some old ⁦@FourFourTwo⁩ mags from 1998 at the #carboot. This is how they imagined David Beckham would look in 2020 pic.twitter.com/uvOZYHTRa6