ВИДЕО. Невероятная пушка в Чемпионшипе закрыла 2019 год

В матче 25-го тура Чемпионшипа «Мидлсборо» в гостях обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.

Но 90+4-й минуте феерический гол забил Эшли Флетчер. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» издалека одним касанием запустил мяч за шиворот голкиперу. Получился шедевр под самый конец 2019 года!

