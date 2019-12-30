ВИДЕО. Невероятная пушка в Чемпионшипе закрыла 2019 год

В матче 25-го тура Чемпионшипа «Мидлсборо» в гостях обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.
Но 90+4-й минуте феерический гол забил Эшли Флетчер. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» издалека одним касанием запустил мяч за шиворот голкиперу. Получился шедевр под самый конец 2019 года!
THAT IS OUTRAGEOUS! 😱@AshFletcher___ with a goal of the season contender for @Boro 🔥#EFLonQuest | #Boro | #UTB pic.twitter.com/RMB6W4LKzf— Quest (@QuestTV) December 29, 2019
Видеообзор матча «Вест Бромвич» – «Миддлсборо» – 0:2.
д
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Источник — Sport.ua
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