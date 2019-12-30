ВИДЕО. Невероятная пушка в Чемпионшипе закрыла 2019 год

Эшли Флетчер забил феерический гол за «Мидлсборо» в ворота «Вест Бромвич»

  • 30.12.2019 11:59
  • 1671 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Невероятная пушка в Чемпионшипе закрыла 2019 год
© Twitter. Эшли Флетчер
В матче 25-го тура Чемпионшипа «Мидлсборо» в гостях обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.
 
Но 90+4-й минуте феерический гол забил Эшли Флетчер. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» издалека одним касанием запустил мяч за шиворот голкиперу. Получился шедевр под самый конец 2019 года!

Видеообзор матча «Вест Бромвич»  «Миддлсборо» – 0:2.

д

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 30.12.2019 12:23
    +1
    kerch30, 30.12.2019 12:06
    А Беседин би цеплялся за мяч
    А Тайсон бы симулировал нарушение и плакал
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 30.12.2019 12:06
    0
    А Беседин би цеплялся за мяч
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 30.12.2019 12:23
    +1
    kerch30, 30.12.2019 12:06
    А Беседин би цеплялся за мяч
    А Тайсон бы симулировал нарушение и плакал
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 30.12.2019 12:06
    0
    А Беседин би цеплялся за мяч
    Ссылка
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