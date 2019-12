Клуб Бекхэма подписал двух новых футболистов

Клуб известного футболиста Дэвида Бекхэма - «Интер Майами» усилился перед своим дебютным сезоном.

За команду из Майами будут играть гаитянский защитник Денсо Улисс и американский вратарь Дрейк Кэллендер.

Улисс перешел в клуб Бэкхема из «Такома Дефианс», а 22-летний Кэллендер перешел из «Сан-Хосе Эртвейкс». Оба игрока пришли на правах свободного агента.

“We’re excited to sign Drake to a contract after acquiring his Homegrown Rights from San Jose,”



🇺🇸GK Drake Callender joins #InterMiamiCF



🗞️https://t.co/YJVAl8vk2L pic.twitter.com/ZMoLMMPf5W