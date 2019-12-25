Клуб Бекхэма подписал двух новых футболистов

«Интер Майами» готовится к своему дебютному сезону

  • 25.12.2019 08:01
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Клуб Бекхэма подписал двух новых футболистов
© Cal Athletics. Дрейк Кэллендер
Клуб известного футболиста Дэвида Бекхэма - «Интер Майами» усилился перед своим дебютным сезоном.
 
За команду из Майами будут играть гаитянский защитник Денсо Улисс и американский вратарь Дрейк Кэллендер.
 
Улисс перешел в клуб Бэкхема из «Такома Дефианс», а 22-летний Кэллендер перешел из «Сан-Хосе Эртвейкс». Оба игрока пришли на правах свободного агента.
 
 
Напомним, что «Интер Майами» дебютирует в МЛС 1 марта, матчем против «Лос-Анджелеса». Ранее сообщалось, что клуб может подписать Джо Харта.
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Источник — Sport.ua

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