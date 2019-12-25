Клуб Бекхэма подписал двух новых футболистов

Клуб известного футболиста Дэвида Бекхэма - «Интер Майами» усилился перед своим дебютным сезоном.
За команду из Майами будут играть гаитянский защитник Денсо Улисс и американский вратарь Дрейк Кэллендер.
Улисс перешел в клуб Бэкхема из «Такома Дефианс», а 22-летний Кэллендер перешел из «Сан-Хосе Эртвейкс». Оба игрока пришли на правах свободного агента.
“We’re excited to sign Drake to a contract after acquiring his Homegrown Rights from San Jose,”— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 24, 2019
🇺🇸GK Drake Callender joins #InterMiamiCF
🗞️https://t.co/YJVAl8vk2L pic.twitter.com/ZMoLMMPf5W
Напомним, что «Интер Майами» дебютирует в МЛС 1 марта, матчем против «Лос-Анджелеса». Ранее сообщалось, что клуб может подписать Джо Харта.
Источник — Sport.ua
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