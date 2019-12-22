Бекхэм зовет Джо Харта в свой клуб

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт может продолжить карьеру в МЛС.
Как сообщает The Sun, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм приглашает английского вратаря в свой клуб.
Напомним, что сейчас 32-летний футболист играет за «Бернли», но он не является игроком основы, проигрывая конкуренцию Нику Поупу. Это не устраивает Харта, который хочет сменить обстановку.
Напомним, что «Интер Майами» дебютирует в МЛС 1 марта, матчем против «Лос-Анджелеса».
Ранее сообщалось, что Давид Силва может продолжить карьеру в «Интер Майами».
Источник — The Sun
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