Бекхэм зовет Джо Харта в свой клуб

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт может продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщает The Sun, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм приглашает английского вратаря в свой клуб.

Напомним, что сейчас 32-летний футболист играет за «Бернли», но он не является игроком основы, проигрывая конкуренцию Нику Поупу. Это не устраивает Харта, который хочет сменить обстановку.

Напомним, что «Интер Майами» дебютирует в МЛС 1 марта, матчем против «Лос-Анджелеса».