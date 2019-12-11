ФОТО. Свитолина тренируется с Багдатисом

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась фото с тренировки, на которой кроме ее тренера Эндрю Беттлса также присутствует и легендарный кипский теннисист Маркос Багдатис.
«Командная работа дает вам лучшую возможность воплотить цели в реальность», – написала Элина в твиттере.
Ранее Свитолина говорила, что в ее команде будет пополнение. Предполагалось, что новым членом команды может стать человек, который достигал вершин, к которым стремится первая ракетка Украины.
Багдатис играл в финале Открытого чемпионата Австралии и становился полуфиналистом Уимблдона.
“ Teamwork gives you the best opportunity to turn vision into reality. ” 😅💪🏼 #ShutupAndDoAsYoureTold pic.twitter.com/xbYRjieKyF— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) December 11, 2019
Источник — Twitter
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