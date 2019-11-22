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Элина СВИТОЛИНА: «В моей команде будут изменения»

Украинка – о планах на следующий сезон

  • 22.11.2019 14:49
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Элина СВИТОЛИНА: «В моей команде будут изменения»
© БТУ. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина анонсировала изменения в своей команде на следующий год:

«В моей команде будут изменения, будут еще добавляться люди. Через некоторое время мы сделаем анонс. Эндрю Беттлс остается.

На следующий сезон у меня всегда стоят задачи – победы на Больших Шлемах и первая ракетка в рейтинге. Но как показал этот сезон, самое главное – это здоровье. Для меня это будет в приоритете. Когда я здорова, то показываю хорошие результаты».

Ранее Свитолина сообщила, что планирует выступать на Кубке Федерации.

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Источник — Большой теннис Украины

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