Элина СВИТОЛИНА: «В моей команде будут изменения»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина анонсировала изменения в своей команде на следующий год:
«В моей команде будут изменения, будут еще добавляться люди. Через некоторое время мы сделаем анонс. Эндрю Беттлс остается.
На следующий сезон у меня всегда стоят задачи – победы на Больших Шлемах и первая ракетка в рейтинге. Но как показал этот сезон, самое главное – это здоровье. Для меня это будет в приоритете. Когда я здорова, то показываю хорошие результаты».
Ранее Свитолина сообщила, что планирует выступать на Кубке Федерации.
Источник — Большой теннис Украины
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