Свитолина планирует помочь сборной Украины в Кубке Федерации

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о выступлении на Олимпийских Играх-2020 и в Кубке Федерации.

«Да, конечно, присутствует желание сыграть на Олимпиаде. Я всегда рада сыграть за Кубок Федерации. Иногда не позволяет здоровье, это нормально, много очень турниров, трудно избежать даже микротравм.

Конечно, в планах это присутствует. С девочками из сборной я всегда общаюсь, у нас очень хорошие отношения», – сказала Свитолина.

В 2020 году женская сборная Украины по теннису сыграет в зональных соревнованиях Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Матч пройдут в Таллине в первую неделю февраля