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Свитолина планирует помочь сборной Украины в Кубке Федерации

Первая ракетка Украины хочет сыграть на Олимпиаде-2020

  • 22.11.2019 13:55
  • 1013 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина планирует помочь сборной Украины в Кубке Федерации
© БТУ. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о выступлении на Олимпийских Играх-2020 и в Кубке Федерации.
 
«Да, конечно, присутствует желание сыграть на Олимпиаде. Я всегда рада сыграть за Кубок Федерации. Иногда не позволяет здоровье, это нормально, много очень турниров, трудно избежать даже микротравм. 
 
Конечно, в планах это присутствует. С девочками из сборной я всегда общаюсь, у нас очень хорошие отношения», – сказала Свитолина.
 
В 2020 году женская сборная Украины по теннису сыграет в зональных соревнованиях Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Матч пройдут в Таллине в первую неделю февраля.
 
Напомним, последний раз Элина Свитолина играла в матчах Кубка Федерации 22 апреля 2017 года против команды Германии.

 

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 22.11.2019 14:29
    0
    Думаю в ближайшее время не стоит ждать от Украины какого-то прорыва в ФедКап. Не горят наши девушки вытянуть сборную в топы. Надо что бы появилась своя Барти, которая по сути в одиночку вытащила Австралию в элиту. В 17 году мы с ними начинали с одинаковых позиций. За эти несколько лет они поднялись в элиту и были в финале ФедКап, а мы успешно понизились в классе.
    Ссылка
    pavelko01
      pavelko01, 22.11.2019 14:13
    0
    коли потрібно, то дуже хоче грати за збірну...
    последний раз Элина Свитолина играла в матчах Кубка Федерации 22 апреля 2017 года против команды Германии.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 22.11.2019 14:29
    0
    Думаю в ближайшее время не стоит ждать от Украины какого-то прорыва в ФедКап. Не горят наши девушки вытянуть сборную в топы. Надо что бы появилась своя Барти, которая по сути в одиночку вытащила Австралию в элиту. В 17 году мы с ними начинали с одинаковых позиций. За эти несколько лет они поднялись в элиту и были в финале ФедКап, а мы успешно понизились в классе.
    Ссылка
    pavelko01
      pavelko01, 22.11.2019 14:13
    0
    коли потрібно, то дуже хоче грати за збірну...
    последний раз Элина Свитолина играла в матчах Кубка Федерации 22 апреля 2017 года против команды Германии.
    Ссылка
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