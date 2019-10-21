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Кубок Федерации. Украина сыграет в Эстонии

Возможные соперницы украинок: Италия, Хорватия, Австрия, Эстония, Болгария и Греция

  • 21.10.2019 22:13
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Кубок Федерации. Украина сыграет в Эстонии
© ФБУ
Женская сборная Украины по теннису сыграет матчи Кубка Федерации-2020 в Таллине (Эстония). Возможными соперницами наших девушек стали сборные команды Италии, Хорватии, Австрии, Эстонии, Болгарии и Греции. 
 
Все участницы будут разделены на две группы. В одной будет три команды, в другой – четыре. Победители групп разыграют между собой единственную путевку к матчам плей-офф в апреле 2020.
 
Напомним, украинская команды сыграет в зональных соревнованиях Первой группы Евро-Африканской зоны.
 
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Источник — Федерация тенниса Украины

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