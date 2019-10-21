Кубок Федерации. Украина сыграет в Эстонии

23:25 — «УАФ– М а ф і я!»

После матча Украина - Португалия, он заходил в раздевалку - целый и невредимый

23:17 — JulikoB

«Не стоит комментировать глупости. Определенные персоны пытаются соперничать с точки зрения грязи...

23:16 — MetalKH

Ты лучше про своего Ахметова рассказывай. Рассказывай что он не имеет никакого отношения к регион...

23:14 — J0e777

Кстати, павелку действительно давно не видно. Ещё не зажило видимо)

23:14 — UKRAINE FAN

Еще бы сказал что жопа за Украину! А медведчук самый патриотичный человек!