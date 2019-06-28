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Утвержден новый формат Кубка федерации

Украина сможет пробиться в элитный раунд только спустя год

  • 28.06.2019 03:18
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Утвержден новый формат Кубка федерации
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Международная федерация тенниса ITF обнародовала информацию об изменениях в формате розыгрыша Кубка Федерации. С 2020 года будет проводиться финальный этап соревнований с участием 12 сборных. В борьбу за титул вступят 20 национальных команд. С 2020 по 2022 год матчи финального раунда состоятся в венгерском Будапеште.
 
В предстоящем сезоне 16 команд сыграют в квалификации: Беларусь, Бельгия, Бразилия, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Япония, Казахстан, Латвия, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швейцария, США. Матчи состоятся 7–8 февраля 2020 года. К восьми победителям присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша Кубка Федерации (Австралия и Франция), хозяин финала Венгрия и обладатель wild card. В финальном раунде команды будут поделены на 4 группы. Затем будут сыграны полуфиналы и финал.
 
Матчи финального этапа пройдут 14–19 апреля 2020 года. Призовой фонд Кубка Федерации составит $18 млн. Финалисты гарантируют себе участие в Кубке Федерации на следующий год. Сборные, занявшие 3–10 места, сыграют в квалификационном раунде в следующем году. 
 
Сборная Украины заняла только четвертое место в групповых соревнованиях в Первой группе Евро-африканской зоны и в следующем году будет лишена возможности пробиться в элиту. Теоретически побороться за право сыграть в решающем финальном турнире Украина сможет только в 2021 году, если успешно выступит в зональных соревнованиях в 2020 году.
 
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Источник — Сегодня Спорт

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