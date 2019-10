Надаль станет первой ракеткой мира 4 ноября

Сегодня Новак Джокович в четвертьфинале турнира АТР в Шанхае проиграл Стефаносу Циципасу. На турнирах в Вене и Базеле серб выступать не планирует, а это значит, что он потеряет 1600 очков.

Таким образом, даже если Джокович выиграет Мастерс в Париже, а Надаль не примет в нем участие, то 4 ноября испанец вернется на первую строчку рейтинга АТР.

