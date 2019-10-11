Шанхай. Циципас выбил Джоковича и отобрался на Итоговый турнир

Сегодня в четвертьфинале турнира АТР в Шанхает Стефанос Циципас неожиданно в трех сетах обыграл Новака Джоковича. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.
1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 5:7, 3:6
Эта победа позволила Циципасу стать шестым игроком, который квалифицировался на Итоговый турнир в Лондоне.
В полуфинале в Шанхае Циципас сыграет с Даниилом Медведевым.
Источник — Sport.ua
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