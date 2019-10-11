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Шанхай. Циципас выбил Джоковича и отобрался на Итоговый турнир

Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира АТР в Шанхае

  • 11.10.2019 12:13
  • 621 просмотр
  • 1 комментарий
Шанхай. Циципас выбил Джоковича и отобрался на Итоговый турнир
© couperogers.com. Новак Джокович

Сегодня в четвертьфинале турнира АТР в Шанхает Стефанос Циципас неожиданно в трех сетах обыграл Новака Джоковича. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 5:7, 3:6

Эта победа позволила Циципасу стать шестым игроком, который квалифицировался на Итоговый турнир в Лондоне.

В полуфинале в Шанхае Циципас сыграет с Даниилом Медведевым.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    posadena
      posadena, 11.10.2019 12:51
    0
    Дуже приємна новина.
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    posadena
      posadena, 11.10.2019 12:51
    0
    Дуже приємна новина.
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