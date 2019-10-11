Шанхай. Циципас выбил Джоковича и отобрался на Итоговый турнир

12:51 — mony65

680 миллионов – доход от коммерческой деятельности. что это за деятельность такая? телом своим то...

12:49 — MaxUa

Необязательно из бюджета. Можно скупить облэнерго и установить цены от фонаря так, как будто прод...

12:42 — mist76

А сколько при этом Ахметов из бюджета стырил? Вот бы посчитать