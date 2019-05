Арина СОБОЛЕНКО: «С нетерпением жду матч против Ястремской»

Беларуска Арина Соболенко (№11 WTA) в четвертьфинале турнира в Страсбурге обыграла пуэрто-риканку Монику Пуиг (№61 WTA) – 6:1, 3:6, 6:2. В полуфинальном поединке Соболенко встретится с украинкой Даяной Ястремской.



«Рада, что нашла свою игру в Страсбурге. Здесь приятная публика и здесь круто находиться. Помню, как играла против Ястремской два или три года назад и это был действительно сложный матч. Жду с нетерпением матча против нее», - сказала белорусская теннисистка.

