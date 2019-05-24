Арина СОБОЛЕНКО: «С нетерпением жду матч против Ястремской»

02:01 — «УАФ – М а ф і я!»

Я ненавижу шахтер. И да, спасибо что упомянули обо мне. Я становлюсь популярным У меня тольк...

01:50 — elcomendante

О) Отозвалось сразу же чудище))). Если я пишу это, то знаю, что пишу. Может у тебя болевой порог,...

01:31 — Виталий Грин

клоун. У тебя хотя бы раз были сломаны ребра? Это тупая ноющая боль постоянно, которая обостряет...

01:21 — elcomendante

На этом сайте с 2008-го. Читал всяких неадекватов.. Но то, как сейчас происходят дела здесь.. выз...

01:10 — ternow

Ну и хитрожопые: на поле надо португалам и люксам доказывать свое превосходство, а не через суды....

00:57 — jwls1914

Я реально не понимаю возбуждения на счет "фейковых" (гипотетически) травм Мораеса. Типа, фанаты Д...