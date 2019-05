Страсбург. Ястремская одолела Парментье на пути во второй раунд

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) выиграла стартовый поединок на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В матче первого круга 19-летняя украинка одолела 33-летнюю Полин Парментье из Франции (№65 WTA).

Страсбург. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:4

Ястремская не сразу вошла в игру, из-за чего не смогла защитить свою первую подачу. Француженка неплохо двигалась и старалась остро отвечать на удары украинки. Но Даяна очень быстро добавила и стала доминировать на корте. Сегодня украинка очень хорошо чувствовала геометрию корта, часто укладывала мячи аккуратно по линиям и не допускала критических ошибок. Единственное, что немного беспокоило, так это ее кашель.

Со счета 2:2 украинка забрала четыре гейма, хотя в двух последних пришлось хорошенько побороться за победу. Завершила сет Даяна коронным приемом подачи соперницы навылет.

The opening set belongs to Dayana Yastremska!



She takes it 6-2 at @WTA_Strasbourg! pic.twitter.com/c31wpVvBPR