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Страсбург. Ястремская одолела Парментье на пути во второй раунд

Украинская теннисистка разобралась с опытной француженкой

  • 20.05.2019 15:10
  • 1305 просмотров
  • 5 комментариев
Страсбург. Ястремская одолела Парментье на пути во второй раунд
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) выиграла стартовый поединок на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка одолела 33-летнюю Полин Парментье из Франции (№65 WTA).
 
Страсбург. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:4
 
Ястремская не сразу вошла в игру, из-за чего не смогла защитить свою первую подачу. Француженка неплохо двигалась и старалась остро отвечать на удары украинки. Но Даяна очень быстро добавила и стала доминировать на корте. Сегодня украинка очень хорошо чувствовала геометрию корта, часто укладывала мячи аккуратно по линиям и не допускала критических ошибок. Единственное, что немного беспокоило, так это ее кашель.
 
Со счета 2:2 украинка забрала четыре гейма, хотя в двух последних пришлось хорошенько побороться за победу. Завершила сет Даяна коронным приемом подачи соперницы навылет.
 
В перерыве между сетами Парментье поговорила с тренером, но чем-то удивить украинку в начале второй партии не смогла. Даяна уверенно брала свои подачи, с первой – проблем не было (70%), а на приеме практически в каждом гейме создавала давление на француженку. Все это привело к 4:1 и потенциальному разгрому, но опытной Полин все же удалось немного оттянуть завершение поединка. С шестого по восьмой гейм она взяла три очка подряд сравнялась с Ястремской. 
 
К счастью, дело не дошло до третьего сета: в десятом гейме на приеме Даяна в борьбе на больше-меньше с третьего матчбола все таки вырвала победу.
 
 
 
Во втором круге Ястремская сыграет с Самантой Стосур из Австралии (№89 WTA).
 
Отметим, что Даяна прервала серию поражений, которая насчитывала четыре матча.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 20.05.2019 15:48
    0
    Матч пройшов легко. Навіть дуже. Француженка намагалась нав'язати, але справлятися з такими кросами дуже важко. В принципі, нема чого коментувати, перемога за планом. Даяні відпочивати, Марті приготуватись.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.05.2019 15:41
    +1
    Vladdal, 20.05.2019 15:38
    Особенно в прошлом году, когда никто не прошёл даже квалификацию. То есть, в основной сетке не было никого
    Будем менять . ЕСПЧ выиграли же
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.05.2019 15:38
    +2
    vizuals, 20.05.2019 15:17
    Так неудивительно. Украина в Старбурге постоянно выигрывает)))))
    Особенно в прошлом году, когда никто не прошёл даже квалификацию. То есть, в основной сетке не было никого
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 20.05.2019 15:18
    +2
    Наша Янна в очень хорошем стиле обыграла Пармантье почти не оставив француженке не единого
    шанса
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.05.2019 15:17
    +3
    Так неудивительно. Украина в Старбурге постоянно выигрывает)))))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.05.2019 15:17
    +3
    Так неудивительно. Украина в Старбурге постоянно выигрывает)))))
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.05.2019 15:38
    +2
    vizuals, 20.05.2019 15:17
    Так неудивительно. Украина в Старбурге постоянно выигрывает)))))
    Особенно в прошлом году, когда никто не прошёл даже квалификацию. То есть, в основной сетке не было никого
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 20.05.2019 15:18
    +2
    Наша Янна в очень хорошем стиле обыграла Пармантье почти не оставив француженке не единого
    шанса
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.05.2019 15:41
    +1
    Vladdal, 20.05.2019 15:38
    Особенно в прошлом году, когда никто не прошёл даже квалификацию. То есть, в основной сетке не было никого
    Будем менять . ЕСПЧ выиграли же
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 20.05.2019 15:48
    0
    Матч пройшов легко. Навіть дуже. Француженка намагалась нав'язати, але справлятися з такими кросами дуже важко. В принципі, нема чого коментувати, перемога за планом. Даяні відпочивати, Марті приготуватись.
    Ссылка
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