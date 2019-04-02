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ВИДЕО. Коко Вандевей сыграла в гольф в купальнике

Экс-девятая ракетка мира осваивает новые виды спорта

  • 02.04.2019 17:35
  • 1177 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Коко Вандевей сыграла в гольф в купальнике
© Jimmie48 Photography. Коко Вандевей
Экс-девятая ракетка мира, а также действующая чемпионка US Open в парном разряде американка Коко Вандевей поделилась видео, на котором осваивает игру в гольф.
 
«Вот так я играю в гольф с этого момента», – написала 27-летняя американка и добавила хештег #ПервоеАпреля.
 
Отметим, что на данный момент Коко Вандевей занимает 115-е место в рейтинге WTA. Во второй половине 2018 года она проиграла 10 матчей подряд, в текущем сезоне не выступает.
 
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Serhiy Kovalov
    Serhiy Kovalov, 02.04.2019 17:55
    0
    Даже не знаю что сказать
    Ссылка
    Serhiy Kovalov
    online
    Serhiy Kovalov, 02.04.2019 17:55
    0
    Даже не знаю что сказать
    Ссылка
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