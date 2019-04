ВИДЕО. Коко Вандевей сыграла в гольф в купальнике

Экс-девятая ракетка мира, а также действующая чемпионка US Open в парном разряде американка Коко Вандевей поделилась видео, на котором осваивает игру в гольф.

«Вот так я играю в гольф с этого момента», – написала 27-летняя американка и добавила хештег #ПервоеАпреля.

Отметим, что на данный момент Коко Вандевей занимает 115-е место в рейтинге WTA. Во второй половине 2018 года она проиграла 10 матчей подряд, в текущем сезоне не выступает.

This is how I'm golfing from now on. 👙#AprilFools pic.twitter.com/iJ0YmOcOeh