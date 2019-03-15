Анталья. Дема вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Виктория Дема будет бороться за место в финале соревнований в Турции.
В четвертьфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка победила представительницу Швеции Кайсу Вильду Хеннеманн: 6:1, 7:5.
Дальше 18-летняя киевлянка встретится с пятой сеяной Герганой Топаловой из Болгарии. Дема играла с болгаркой в 2015 и 2016 годах на юниорских турнирах и одержала две победы.
Отметим, что сегодня на корт в Анталье должна была выйти Марина Чернышёва и турчанка Ипек Оз, однако матч был перенесён на завтра из-за дождя.
Напомним, Дема выиграла аналогичный турнир в Анталье в начале февраля.
Источник — Большой теннис Украины
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