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Анталья. Дема вышла в полуфинал

Украинская теннисистка в матче 1/4 финала обыграла Кайсу Вильду Хеннеманн

  • 15.03.2019 17:12
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Анталья. Дема вышла в полуфинал
© btu.org.ua Виктория Дема
Украинская теннисистка Виктория Дема будет бороться за место в финале соревнований в Турции.
 
В четвертьфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка победила представительницу Швеции Кайсу Вильду Хеннеманн: 6:1, 7:5.
 
Дальше 18-летняя киевлянка встретится с пятой сеяной Герганой Топаловой из Болгарии. Дема играла с болгаркой в 2015 и 2016 годах на юниорских турнирах и одержала две победы.
 
Отметим, что сегодня на корт в Анталье должна была выйти Марина Чернышёва и турчанка Ипек Оз, однако матч был перенесён на завтра из-за дождя.
 

 

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Источник — Большой теннис Украины

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