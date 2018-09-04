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Маркета ВОНДРОУШОВА: «Цуренко просто притворялась»

Чешская теннисистка раскритиковала украинскую спортсменку после поражения на US Open-2018

  • 04.09.2018 18:29
  • 1014 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Маркета Вондроушова
© Getty Images. Маркета Вондроушова

19-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова осталась недовольна поведением украинской спортсменки Леси Цуренко по время их матча в четвертом круге US Open-2018.

«Я не думаю, что у нее были какие-то серьезные проблемы. Это было просто притворство. Она играла нормально, остальное — актерство.

Это странно. Ей около 30 лет. Зачем она так поступала? Я этого не понимаю», — сказала Вондроушова.

Во время поединка против Вондроушовой Леся Цуренко чувствовала себя не очень хорошо из-за жаркой погоды и обращалась за помощью к врачу.

В итоге, Цуренко одержала победу в трех сетах: 6/7(3), 7/5, 6/2

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    illya234tennis
    online
      illya234tennis, 04.09.2018 18:56
    +3
    Недостойное высказывание Вондрусовой . Как - то ты деточка зазвездилась,и проигрывать надо достойно. Думаешь,если выиграла фаворитку US Open , то уже шлем выиграла. Ага,сейчас. Маркета повела себя очень недостойно. Обидно,что проигрывать Маркета вовсе не умеет.
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