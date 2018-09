Маркета ВОНДРОУШОВА: «Цуренко просто притворялась»

19-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова осталась недовольна поведением украинской спортсменки Леси Цуренко по время их матча в четвертом круге US Open-2018.

«Я не думаю, что у нее были какие-то серьезные проблемы. Это было просто притворство. Она играла нормально, остальное — актерство.

Это странно. Ей около 30 лет. Зачем она так поступала? Я этого не понимаю», — сказала Вондроушова.

Во время поединка против Вондроушовой Леся Цуренко чувствовала себя не очень хорошо из-за жаркой погоды и обращалась за помощью к врачу.

В итоге, Цуренко одержала победу в трех сетах: 6/7(3), 7/5, 6/2

Vondrousova cut off Q about Tsurenko visibly struggling in #USOpen heat.



"I don't think she was struggling so much. She was just acting. She played normally; it was just acting."



She later added: "It's weird. She's like 30. Why can you do that? It's just weird. I don't get it."