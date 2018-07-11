Уимблдон. Дема ушла с двух матчболов и пробилась в 1/4 финала

Украинская теннисистка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне пробилась в 1/4 финала соревнований. В поединке третьего круга 17-летняя украинка в напряженном поединке обыграла 12-ю ракетку соревнований Нахо Сато из Японии.

Уимблдон (юниорки). 1/8 финала

Виктория Дема (Украина) – Нахо Сато (Япония) – 2:6, 7:5, 6:4

Отметим, что во втором сете Дема отыграла два матчбола японки на своей подаче и выиграла три гейма подряд.

В финальной партии украинка проигрывала со счетом 1:3, но сумела не только сравнять счет, но и вырвать победу в матче. Эта победа стала для Виктории четвертой над свой сегодняшней соперницей.

В четвертьфинале украинка сыграет с четвертой сеяной китаянкой Синь Ю Ван.