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Уимблдон. Дема ушла с двух матчболов и пробилась в 1/4 финала

17-летняя украинка одержала трудную победу в третьем круге юниорского Уимблдона

  • 11.07.2018 17:22
  • 1724 просмотра
  • 2 комментария
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Rowland Charles Goodman. Виктория Дема
© Rowland Charles Goodman. Виктория Дема
Украинская теннисистка Виктория Дема на юниорском Уимблдоне пробилась в 1/4 финала соревнований. В поединке третьего круга 17-летняя украинка в напряженном поединке обыграла 12-ю ракетку соревнований Нахо Сато из Японии.
 
Уимблдон (юниорки). 1/8 финала 
Виктория Дема (Украина) – Нахо Сато (Япония) – 2:6, 7:5, 6:4
 
 
Отметим, что во втором сете Дема отыграла два матчбола японки на своей подаче и выиграла три гейма подряд.
 
В финальной партии украинка проигрывала со счетом 1:3, но сумела не только сравнять счет, но и вырвать победу в матче. Эта победа стала для Виктории четвертой над свой сегодняшней соперницей.
 
На предыдущей стадии Дема обыграла Алексу Ноэль из США.
 
В четвертьфинале украинка сыграет с четвертой сеяной китаянкой Синь Ю Ван.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sasha Zardunov
      Sasha Zardunov, 11.07.2018 19:35
    +4
    молодец
    Ссылка
    sunichkin
      sunichkin, 11.07.2018 20:01
    0
    Красава, удачі !!!
    Ссылка
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