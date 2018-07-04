ВИДЕО ДНЯ. Как быстро могут накрыть корт на Уимблдоне

Уимблдонский турнир известен не только как самый престижный и своеобразный. Здесь также работает лучший персонал, который вам доводилось видеть.
Полностью накрыть корт за 20 секунд? Что может быть проще. Это, конечно, не Формула-1, но где-то очень близко.
Напомним, из-за дождя сегодня было прервано 18 поединков.
Talk about speed...— Wimbledon (@Wimbledon) 4 липня 2018 р.
It's a first outing for the court coverers as play is suspended for rain at #Wimbledon pic.twitter.com/OH1I7FQw8o
Источник — Wimbledon
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