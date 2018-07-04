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ВИДЕО ДНЯ. Как быстро могут накрыть корт на Уимблдоне

Персонал травяного мэйджора работает на отлично

  • 04.07.2018 22:25
  • 1004 просмотра
  • 4 комментария
Метки
ВИДЕО ДНЯ. Как быстро могут накрыть корт на Уимблдоне
Уимблдонский турнир известен не только как самый престижный и своеобразный. Здесь также работает лучший персонал, который вам доводилось видеть. 
 
Полностью накрыть корт за 20 секунд? Что может быть проще. Это, конечно, не Формула-1, но где-то очень близко.
 
Напомним, из-за дождя сегодня было прервано 18 поединков.
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Источник — Wimbledon

(1 голос)

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Комментарии
    alleks65
      alleks65, 04.07.2018 22:33
    +1
    Супер ВШ.
    Ссылка
    Kib_diZ
      Kib_diZ, 04.07.2018 22:46
    0
    Травяной мэйджор... Штаа?!
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    jwls
    online
      jwls, 04.07.2018 23:16
    0
    А зачем его накрывают?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 04.07.2018 23:26
    +2
    jwls, 04.07.2018 23:16
    А зачем его накрывают?
    логично предположить, что покрытие корта от дождя берегут... об этом же в твиттере написано - "игра приостановлена из-за дождя"
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