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Гарбинье МУГУРУСА: «Переходить на хард легко»

Испанка рассказала о том, как готовилась к хардовой части сезона

  • 31.07.2018 18:02
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса поделилась секретами подготовки к хардовой части сезона и том, как проводила время после неудачи на Уимблдоне:

«После Уимблдона я осталась в Европе, провела время в Испании. Я просто отдыхала и была со своей семьёй. Ничего интересного, просто расслаблялась.

У меня не было ощущения, что нужно сразу вернуться к тренировкам. Думаю, это было правильное время для долгого отдыха. Я знала, что хочу сыграть в Сан-Хосе. Это отличный турнир для начала хардового сезона. У меня был долгий перерыв, но и времени на тренировки хватало.

Думаю, переходить на хард легко. Всем нужно работать немного больше при переходе на траву, но хард — самое комфортное покрытие для различных типов игры. Здесь нет ничего особенного. Большинство турниров проходит именно на харде. Это родное покрытие для нас.

Мои результаты в США улучшились, но не думаю, что это связано с адаптацией. Я играю по всему миру. Я работала усерднее, это и привело к успешным результатам».

В обновленной версии рейтинга WTA Мугуруса занимает 9-е место.

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