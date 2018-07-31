Гарбинье МУГУРУСА: «Переходить на хард легко»

Гарбинье Мугуруса поделилась секретами подготовки к хардовой части сезона и том, как проводила время после неудачи на Уимблдоне:

«После Уимблдона я осталась в Европе, провела время в Испании. Я просто отдыхала и была со своей семьёй. Ничего интересного, просто расслаблялась.

У меня не было ощущения, что нужно сразу вернуться к тренировкам. Думаю, это было правильное время для долгого отдыха. Я знала, что хочу сыграть в Сан-Хосе. Это отличный турнир для начала хардового сезона. У меня был долгий перерыв, но и времени на тренировки хватало.

Думаю, переходить на хард легко. Всем нужно работать немного больше при переходе на траву, но хард — самое комфортное покрытие для различных типов игры. Здесь нет ничего особенного. Большинство турниров проходит именно на харде. Это родное покрытие для нас.

Мои результаты в США улучшились, но не думаю, что это связано с адаптацией. Я играю по всему миру. Я работала усерднее, это и привело к успешным результатам».

В обновленной версии рейтинга WTA Мугуруса занимает 9-е место.