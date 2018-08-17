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Энди МАРРЕЙ: «Пятисетовики не идут на пользу теннису»

Британец поделился мнением о пятисетовых матчах

  • 17.08.2018 05:10
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Пропуск Уимблдона-2018 позволил Энди Маррею посмотреть на теннис глазами комментатора. И экс-первая ракетка мира заявил, что 5-сетовые матчи не идут на пользу теннису:

«Было интересно взглянуть на матчи с другой стороны, и я сделал выводы. Порой я говорил: «О, боже, этот матч невероятно долгий». Как игрок я предпочитаю играть пятисетовые матчи – мне действительно они нравятся больше. Ты словно получаешь награду за долгие и изнурительные тренировки, когда побеждаешь в одном из них.

Тем не менее, когда я комментировал матч Надаль – дель Потро… Это был невероятный и прекрасный матч, но усидеть на месте так долго было очень тяжело. Поединок длился долгих 4 часа и 48 минут, при этом он оказался намного короче, чем оба полуфинальных матча.

Да, вероятно, люди на стадионе остались довольны, но я не думаю, что происходившее в полуфиналах Уимблдона идёт на пользу теннису».

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Источник — New York Times

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