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Маррей снялся с Уимблдона

Британец решил не играть на домашнем турнире

  • 01.07.2018 19:06
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Британец Энди Маррей отказался от участия в Уимблдоне. В первом круге он должен был сыграть с французом Бенуа Пэром.
 
«Мы с моей командой делали все возможное, чтобы успеть восстановиться к Уимблдону, но, к сожалению, я пока не готов играть пятисетовые матчи. За предыдущие 10 дней мы достигли большого прогресса в игре, но после долгих и тяжёлых дискуссий с моей командой мы решили, что пятисетовый формат может оказаться слишком трудным при неполном восстановлении.
 
Теперь буду готовиться к американской серии и постараюсь выступить там как можно лучше», - приводит слова Маррея официальный сайт турнира.
 
В прошлом году на «Уимблдоне» Маррей играл в четвертьфинале, так что после турнира он опустится за пределы топ-800.
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