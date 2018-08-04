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Марта КОСТЮК: «Я очень волнуюсь на турнирах Большого Шлема»

Украинка объяснила причину своих неудач на мэйджорах

  • 04.08.2018 13:18
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

16-летняя Марта Костюк рассказала о том, почему она не сумела пробиться в основную сетку Ролан Гаррос и Уимблдона:

«Я очень сильно волнуюсь на турнирах Большого Шлема. Я так нервничаю, что не могу спать. Во Франции, я была очень уставшей и к тому же еще и заболела. В придачу к этому был еще сложный первый матч. Перед вторым матчем я проснулась от того, что чуть не задохнулась. Это было где-то 4-5 утра, большой шок для организма. Еще и играла первым запуском, а это значит, что нужно было вставать в 7 утра. Я проснулась разбитой, и не могла играть, не могла бегать. И соперница отыграла достаточно ровно, без спадов. Так получилось.

А на Уимблдоне я играла в свой день рождения и для меня это был еще больший стресс. За день до этого я выиграла матч в третьем сете 9:7 и смогла уснуть только в час ночи. В этом матче я подала 19 эйсов и сделала 13 двойных. Мы играли более трех часов и на утро у меня очень болела рука.

У меня был шанс выиграть и пройти в основную сетку Уимблдона. Но в конце второго сета, после не реализованного сетбола, я почувствовала, что силы меня полностью покинули и организм кричит SOS».

Ранее Костюк заявила, что хочет выйти в основную сетку US Open-2018.

В рейтинге WTA украинка сейчас занимает 129-е место.

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Источник — Xsport

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