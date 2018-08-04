Марта КОСТЮК: «Хочу выйти в основную сетку US Open»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, над чем сейчас работает и о планах на ближайшее время:

«- Что ты сейчас нарабатываешь на тренировках?

- Сейчас я готовлюсь к серии турниров на харде. У меня был отдых три недели после Wimbledon. Времени на подготовку совсем мало. На прошлой неделе работали над техникой. На этой уже начали играть на счет. В середине следующей недели уже еду в Канаду на 100-тысячник.

- Можешь ли ты сейчас озвучить свой график до конца сезона?

- Нет. Знаю пока только два турнира. Ванкувер, US Open, после него Чикаго, а может и нет.

- Ставишь ли ты перед собой какие-то задачи на US Open?

- Хотелось бы пройти квалификацию, но главная задача показывать и почувствовать хороший уровень тенниса».

В текущем рейтинге WTA Костюк занимает 129-е место.