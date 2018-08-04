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Марта КОСТЮК: «Хочу выйти в основную сетку US Open»

Украинка – о целях на заключительную часть сезона

  • 04.08.2018 12:37
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, над чем сейчас работает и о планах на ближайшее время:

«- Что ты сейчас нарабатываешь на тренировках?
- Сейчас я готовлюсь к серии турниров на харде. У меня был отдых три недели после Wimbledon. Времени на подготовку совсем мало. На прошлой неделе работали над техникой. На этой уже начали играть на счет. В середине следующей недели уже еду в Канаду на 100-тысячник.

- Можешь ли ты сейчас озвучить свой график до конца сезона?
- Нет. Знаю пока только два турнира. Ванкувер, US Open, после него Чикаго, а может и нет.

- Ставишь ли ты перед собой какие-то задачи на US Open?
- Хотелось бы пройти квалификацию, но главная задача показывать и почувствовать хороший уровень тенниса».

В текущем рейтинге WTA Костюк занимает 129-е место.

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Источник — Xsport

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