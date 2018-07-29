Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Костюк сыграет в основной сетке 100-тысячника в Ванкувере

16-летняя украинка избежит квалификационного раунда

  • 29.07.2018 17:35
  • 554 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в основной сетке хардового 100-тысячника в канадском Ванкувере.
 
Украинка на данный момент занимает последнее проходное место в основную сетку, что позволяет избежать квалификационного раунда.
 
Отметим, что в основе турнира таже сыграет Катерина Козлова, которая получит третий номер посева. Третьей на квалификацию пока значится Ангелина Калинина, которая при определенных раскладах также может попасть в основу.
 
Турнир под названием «Odlum Brown VanOpen» пройдет с 13 по 19 августа.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.