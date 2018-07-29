Костюк сыграет в основной сетке 100-тысячника в Ванкувере

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в основной сетке хардового 100-тысячника в канадском Ванкувере.

Украинка на данный момент занимает последнее проходное место в основную сетку, что позволяет избежать квалификационного раунда.

Отметим, что в основе турнира таже сыграет Катерина Козлова, которая получит третий номер посева. Третьей на квалификацию пока значится Ангелина Калинина, которая при определенных раскладах также может попасть в основу.

Турнир под названием «Odlum Brown VanOpen» пройдет с 13 по 19 августа.