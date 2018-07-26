ФОТО ДНЯ. Тренировка Марты Костюк на песке

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает подготовку к возобновлению хардового сезона.

«Когда тренер сказал мне, что мы идем на песок, я представляла себя на пляже. Представьте мое удивление, когда началась тренировка», – написала Костюк в Instagram.

ДЕВУШКИ ДНЯ. Костюк и еще 13 спортсменок показали, как проводят лето