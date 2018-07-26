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ФОТО ДНЯ. Тренировка Марты Костюк на песке

16-летняя украинская теннисистка готовится штурмовать новые вершины

  • 26.07.2018 11:56
  • 1574 просмотра
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает подготовку к возобновлению хардового сезона.
 
«Когда тренер сказал мне, что мы идем на песок, я представляла себя на пляже. Представьте мое удивление, когда началась тренировка», – написала Костюк в Instagram.
 

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Источник — Instagram

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