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Рейтинг WTA. Свитолина осталась пятой, Козлова упала на 8 позиций

В первой десятке мировой классификации без изменений

  • 30.07.2018 10:33
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Getty Images. Ольга Данилович
© Getty Images. Ольга Данилович
Минувшая неделя в женском теннисе прошла на кортах Москвы и Нянчана. Сразу несколько сильных теннисисток (Касаткина, Гёргес, Севастова, Саснович) выступили на грунте в России в перерыве между травяным и хардовым сезонами. Высоких результатов им достичь не удалось, поэтому в топе мирового рейтинга изменений не произошло.
 
Победительница Нянчана Ван Цян поднялась на 25 позиций и теперь занимает 53-ю позицию, финалистка Сайсан Чжэн совершила рывок на 27 пунктов (85).
 
17-летняя сербка Ольга Данилович, которая невероятным образом выиграла московский турнир в статусе лаки-лузера, поднялась сразу на 75 мест (112), финалистка Анастасия Потапова из РФ – на 69 (135).
 
В первой десятке все стабильно: Халеп, Возняцки, Стивенс, Кербер, Свитолина, Гарсия, Мугуруса, Квитова, Плишкова и Гёргес.
 
 
Что касается украинок, то Катерина Козлова после вылета во втором круге «Moscow River Cup» опустилась на 8 позиций (90). Ангелина Калинина также опустилась на 8 позиций и теперь 143-я. Остальные украинки из топ-250 практически не изменили своего места в рейтинге.
 
В Чемпионской гонке Дарья Касаткина обошла Слоан Стивенс, а Юлия Гёргес – Элизе Мертенс.
 
Чемпионская гонка WTA
 
 
Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:
 
Элина Свитолина – 5 (=)
Леся Цуренко – 39 (+1)
Катерина Бондаренко – 79 (=)
Катерина Козлова – 90 (-8)
Даяна Ястремская – 104 (-2)
Марта Костюк – 129 (+1)
Ангелина Калинина – 143 (-8)
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Источник — Sport.ua

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