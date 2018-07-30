Рейтинг WTA. Свитолина осталась пятой, Козлова упала на 8 позиций

Кого они арендовали? Дорофееву?

Я лишь отметил, что для команды из средних игроков Роналду подходит лучше. Но в окружении сильных...

Этот состав как раз и обыграли 3 раза в прошлом году. Но вот если бы Шахтер обыграл Динамо, и Д...

21 век на дворе, погугли и посмотри статистику встреч

Ты футбол вчера начал смотреть? Уже давно СК так играеться и Павелко тут не при чем. А СК УЕФА,...

Хоть у них и все ресурсы, но все довольно топорно делают, клоунада....

11:33 — d3volta

мгу..100% именно из за аэропорта..т.е. вот буквально у всех городов команд ЛЕ есть алопорты?..сам...

11:25 — var-iii

придурок мариуполь не играет на своем поле , пототому что аэропорт не работает!!!! Какая безопасн...