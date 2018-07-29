Китаянка Ван Цян выиграла турнир WTA в Наньчане

Китайская теннисистка Ван Цян обыграла свою соотечественницу Чжэн Сайсай в финале турнира серии WTA International в Наньчане.

Наньчан. Финал

Ван Цян (Китай, 2) – Чжэн Сайсай (Китай, 6) – 7:5, 4:0 (отказ)

После четырех сыгранных геймов во втором сете Чжэн приняла решение отказаться от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

Отметим, что для Ван Цян – это первая победа на турнирах WTA International и выше. Ранее она выигрывала WTA 125k Series в Чжэнчжоу в 2017 году. В мировом рейтинге Ван Цян поднимется на 25 позиций и приблизится к топ-50.

Чжэн Сайсай, которая выиграла турнир в Чжэнчжоу в текущем сезоне, также совершит прыжок в рейтинге почти на 3 десятка позиций и с новой недели будет на 85-м месте в мировой классификации.