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Китаянка Ван Цян выиграла турнир WTA в Наньчане

В финале вторая сеяная обыграла Чжэн Сайсай

  • 29.07.2018 15:34
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Getty Images. Ван Цян
© Getty Images. Ван Цян
Китайская теннисистка Ван Цян обыграла свою соотечественницу Чжэн Сайсай в финале турнира серии WTA International в Наньчане. 
 
Наньчан. Финал
Ван Цян (Китай, 2) – Чжэн Сайсай (Китай, 6) – 7:5, 4:0 (отказ)
 
После четырех сыгранных геймов во втором сете Чжэн приняла решение отказаться от продолжения борьбы из-за травмы ноги.
 
Отметим, что для Ван Цян – это первая победа на турнирах WTA International и выше. Ранее она выигрывала WTA 125k Series в Чжэнчжоу в 2017 году. В мировом рейтинге Ван Цян поднимется на 25 позиций и приблизится к топ-50.
 
Чжэн Сайсай, которая выиграла турнир в Чжэнчжоу в текущем сезоне, также совершит прыжок в рейтинге почти на 3 десятка позиций и с новой недели будет на 85-м месте в мировой классификации.
 
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Источник — Sport.ua

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