Н. Киченок / Ниномия – Утидзима / Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE

18 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против тандема Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в финале поборются либо против Юлии Грабер и Синьи Краус, либо против Анны Бондар и Аранчи Рус.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА