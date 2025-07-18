Н. Киченок / Ниномия – Утидзима / Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
18 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против тандема Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в финале поборются либо против Юлии Грабер и Синьи Краус, либо против Анны Бондар и Аранчи Рус.
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