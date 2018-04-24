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Марта КОСТЮК: «Моя главная ошибка – то, что я боялась»

Украинская теннисистка Марта Костюк проанализировала свой матч против Ализе Корне

  • 24.04.2018 10:07
  • 981 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Вчера Марта Костюк в финале квалификации турнира в Штутгарте сенсационно обыграла 35-ю ракетку мира Ализе Корне со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Украинка стала самой молодой участницей основной сетки турнира в Штутгарте с 1995 года, и в первом раунде сыграет с Антонией Лоттнер.

Украинка прокомментировала свою победу:

«После того, как я повела 3:0 в первом сете, я испугалась. Наверное, все произошло слишком быстро, чего я не ожидала, и посыпались ошибки. Несмотря на то, что я проигрывала 1:2 во втором сете, я продолжала верить, что смогу победить. Перед матчем я ощущала, что у меня есть шанс выиграть.

Главной моей ошибкой было то, что я боялась. Даже в третьем сете, когда я вышла вперед 4:0, это вновь началось. Я проиграла легкий мяч при 4:1 30-15 и подумала: «Боже мой, теперь я проиграю». Затем я выиграла гейм на своей подаче, хотя проигрывала 0-40, и тогда сказала себе, что могу выиграть этот матч.

Я стараюсь играть очко за очком. Если что-то произошло не так, я забываю об этом и начинаю играть с чистого листа. Поэтому в то время, когда проигрывала во втором сете, даже не помню, что чувствовала, как и то, что было при счете 3:0 в первом, но вот помню, как ошиблась при 4:1 30-15 в третьем сете.

Помню, что сказала своей маме, чтобы она постоянно говорила мне играть, потому что именно это я перестала делать в первом сете. Я просто ждала ошибок соперницы. Поэтому я успокоилась и стала атаковать. Я стала хорошо чувствовать себя на корте, вот она и отступила».

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Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 24.04.2018 11:00
    0
    Имейте совесть. Указывайте сайт, откуда был скопирован перевод данного интервью.
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    Форик
    online
      Форик, 24.04.2018 11:01
    +1
    Марта, із страху незабаром виросте велика відвага!

    Камон дівчинко!
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    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 24.04.2018 11:11
    +1
    Марті Костюк просто НЕОБХІДНИЙ гарний психолог! І це до речі, проблема усіх українських тенісисток - психічна неврівноваженість! Збірна України під час останньої зустрічі з Канадою була явно сильніша за суперниць - а в результаті програла !
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