Марта КОСТЮК: «Моя главная ошибка – то, что я боялась»

Вчера Марта Костюк в финале квалификации турнира в Штутгарте сенсационно обыграла 35-ю ракетку мира Ализе Корне со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Украинка стала самой молодой участницей основной сетки турнира в Штутгарте с 1995 года, и в первом раунде сыграет с Антонией Лоттнер.

Украинка прокомментировала свою победу:

«После того, как я повела 3:0 в первом сете, я испугалась. Наверное, все произошло слишком быстро, чего я не ожидала, и посыпались ошибки. Несмотря на то, что я проигрывала 1:2 во втором сете, я продолжала верить, что смогу победить. Перед матчем я ощущала, что у меня есть шанс выиграть.

Главной моей ошибкой было то, что я боялась. Даже в третьем сете, когда я вышла вперед 4:0, это вновь началось. Я проиграла легкий мяч при 4:1 30-15 и подумала: «Боже мой, теперь я проиграю». Затем я выиграла гейм на своей подаче, хотя проигрывала 0-40, и тогда сказала себе, что могу выиграть этот матч.

Я стараюсь играть очко за очком. Если что-то произошло не так, я забываю об этом и начинаю играть с чистого листа. Поэтому в то время, когда проигрывала во втором сете, даже не помню, что чувствовала, как и то, что было при счете 3:0 в первом, но вот помню, как ошиблась при 4:1 30-15 в третьем сете.

Помню, что сказала своей маме, чтобы она постоянно говорила мне играть, потому что именно это я перестала делать в первом сете. Я просто ждала ошибок соперницы. Поэтому я успокоилась и стала атаковать. Я стала хорошо чувствовать себя на корте, вот она и отступила».