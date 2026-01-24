Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист сборной Украины согласовал свой уход из чемпионата Англии
Англия
Футболист сборной Украины согласовал свой уход из чемпионата Англии

Зинченко уже прошел медосмотр в «Аяксе»

Футболист сборной Украины согласовал свой уход из чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Переход Александра Зинченко в «Аякс» пока что поставлен на паузу.

Как сообщает источник, амстердамский клуб ждет, пока украинец уладит все формальности с «Арсеналом». Стороны уже согласовали условия контракта на полгода, а сам футболист даже уже прошел медосмотр в Нидерландах.

Сейчас Зинченко выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест», однако клуб не против досрочно расторгнуть соглашение.

«Аякс» планирует полноценный трансфер игрока, контракт которого с «Арсеналом» подходит к концу. После окончательного зеленого света сделка будет закрыта в кратчайшие сроки.

трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
