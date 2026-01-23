Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 09:23
Стало известно, когда Александрия передумала менять главного тренера

Кредит доверия еще не исчерпан

Стало известно, когда Александрия передумала менять главного тренера
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Отправлять в отставку с поста главного тренера Кирилла Нестеренко Александрия в ближайшее время не планирует. Кредит доверия к 33-летнему наставнику у руководства клуба не иссяк и именно он будет готовить команду к весеннему этапу нынешнего чемпионата.

Как стало известно Sport.ua, после фиаско «Александрии» в Лиге конференций и проваленного старта чемпионата Украины тренерское кресло под Нестеренко пошатнулось. Однако все сменил 5-й тур, в котором «горожане» неожиданно выиграли домашний поединок в ЛНЗ – 4:1, чем спасли тренера от отставки.

Этой победой на время было снято напряжение вокруг персоны главного тренера, хотя и дальнейшие результаты александрийской команды не отличались стабильностью. Начиная с середины первого круга «Александрия» умудрилась выдать безвыигрышную серию из 9 матчей, в которых дома потерпела четыре поражения подряд при одной ничьей.

В этот период в футбольных кругах снова заговорили о возможной отставке Кирилла Нестеренко, прогнозируя на роль его преемника опытного Владимира Шарана из «Александрии-2». Однако, несмотря на слухи, в течение зимних каникул никаких изменений в должности главного тренера не произошло.

На перерыв в нынешнем чемпионате «Александрия» ушла, заняв предпоследнее, 15 место, в турнирной таблице УПЛ. В наследии «горожан» 11 очков.

Комментарии
