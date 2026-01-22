В Англии выступили с предупреждением о ситуации с Мудриком

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола.

В сети появилось большое количество сообщений о якобы возвращении Михаила Мудрика. Однако журналист известного британского издания Daily Mail Киран Хилл рассказал, что не стоит рассчитывать на возвращение украинца.

«Не ведитесь на ложные видео или слухи, распространяющиеся в социальных сетях, о том, что Михаил Мудрик снова тренируется в Кобгем. Он не был в штаб-квартире клуба, и вам следует дождаться официальной информации о его ситуации», – отметил журналист.

За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.