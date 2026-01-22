Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко выбрал вратаря, который был лучше Шовковского
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 23:51
Ярмоленко выбрал вратаря, который был лучше Шовковского

Андрей Николаевич выбрал Лукаша Фабиански

Ярмоленко выбрал вратаря, который был лучше Шовковского
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями о польских футболистах, с которыми ему приходилось играть во время карьеры.

«С Томашем Кендзерой я играл мало, но все говорят, что он отличный игрок. Лукаш Фабиански – лучший вратарь, с которым я играл. Лукаш Пищек, хоть и был возрастным защитником, с ним было легко на фланге», – отметил Ярмоленко.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Андрей Ярмоленко Лукаш Фабиански Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
