  Артета раскрыл секрет успеха Арсенала на Сан-Сиро
Лига чемпионов
21 января 2026, 05:28
Артета раскрыл секрет успеха Арсенала на Сан-Сиро

Испанский наставник оценил игру подопечных

Артета раскрыл секрет успеха Арсенала на Сан-Сиро
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Арсенала» Микель Артета поделился выводами после завершения встречи Лиги чемпионов против «Интера» (3:1).

«Я испытываю гордость за коллектив. Накануне игры мы настраивались на то, что необходимо продемонстрировать нечто выдающееся, и нам это определенно удалось.

Мы показали футбол иного уровня, и сделать подобное на «Сан–Сиро» в противостоянии с одним из сильнейших клубов Европы – это особое достижение.

Нашей целью было превзойти «Интер». Соперник мастерски управляет ритмом игры, и мы осознавали, что нам придется перехватывать инициативу как за счет действий на поле, так и благодаря своевременным ротациям.

Жезус – потрясающий футболист. В наиболее ответственных поединках он обретает максимальную уверенность. Он абсолютно заслуженно признан лучшим игроком матча.

Дьокереш также принес огромную пользу. Сценарий игры идеально соответствовал его манере. Он получил два шанса, один из которых конвертировал в гол. Виктор демонстрирует растущую стабильность», – подчеркнул Артета.

Арсенал Лондон Микель Артета Лига чемпионов Интер Милан
Михаил Олексиенко
