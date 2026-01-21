Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал разнес Монако 6:1 – Арбелоа объяснил, в чем секрет
Лига чемпионов
21 января 2026, 03:50 | Обновлено 21 января 2026, 03:51
86
0

Реал разнес Монако 6:1 – Арбелоа объяснил, в чем секрет

Тренер поделился впечатлениями от убедительной победы

21 января 2026, 03:50 | Обновлено 21 января 2026, 03:51
86
0
Реал разнес Монако 6:1 – Арбелоа объяснил, в чем секрет
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился впечатлениями от убедительной победы своих подопечных в поединке 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 против «Монако». Противостояние завершилось разгромом гостей со счетом 6:1.

«Полагаю, это было достойное выступление – в родных стенах и под аккомпанемент поддержки трибун. Футболисты получали истинное удовольствие от игры, реализовав серию великолепных моментов – именно такой футбол мы и стремимся показывать. Э

тот успех – заслуга исключительно игроков. Результат 6:1 стал плодом их усилий и мастерства, а не следствием работы нового тренера. Они моментально усвоили и воплотили в жизнь мои установки.

Я восхищен их подходом и менталитетом – в этом и заключается суть мадридского «Реала», и подобная самоотдача импонирует каждому болельщику», – цитирует Арбелоа издание Marca.

По итогам семи прошедших туров в активе «королевского клуба» 15 набранных баллов, что позволяет им удерживать вторую позицию. Представители «Монако» с 9 очками в копилке находятся на 20-й строчке рейтинга.

По теме:
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Копенгаген – Наполи – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов
Аталанта – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид Альваро Арбелоа Монако Реал - Монако Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20 января 2026, 14:36 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов
Футбол | 20 января 2026, 21:38 12
Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов
Громкая сенсация в Норвегии. Ман Сити проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов

Горожане уступили Буде-Глимт

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20.01.2026, 08:46
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Футбол | 21.01.2026, 01:40
Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 14
Другие виды
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем