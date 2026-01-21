Реал разнес Монако 6:1 – Арбелоа объяснил, в чем секрет

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился впечатлениями от убедительной победы своих подопечных в поединке 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 против «Монако». Противостояние завершилось разгромом гостей со счетом 6:1.

«Полагаю, это было достойное выступление – в родных стенах и под аккомпанемент поддержки трибун. Футболисты получали истинное удовольствие от игры, реализовав серию великолепных моментов – именно такой футбол мы и стремимся показывать. Э

тот успех – заслуга исключительно игроков. Результат 6:1 стал плодом их усилий и мастерства, а не следствием работы нового тренера. Они моментально усвоили и воплотили в жизнь мои установки.

Я восхищен их подходом и менталитетом – в этом и заключается суть мадридского «Реала», и подобная самоотдача импонирует каждому болельщику», – цитирует Арбелоа издание Marca.