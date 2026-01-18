Мане против Хакими. Финал КАН: названы составы Сенегала и Марокко

18 января в 21:00 пройдет финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко сыграют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Сборная Сенегала и Марокко назвали стартовые составы на финал КАН.

Лидеры команд Садио Мане и Ашраф Хакими выйдут в основе своих сборных.

В матче за бронзу днем ранее Нигерия по пенальти взяла верх над командой Египта (0:0, пен. 4:2).

