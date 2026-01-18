Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мане против Хакими. Финал КАН: названы составы Сенегала и Марокко
Кубок африканских наций
Мане против Хакими. Финал КАН: названы составы Сенегала и Марокко

18 января в 21:00 пройдет финальный матч Кубка африканских наций

Мане против Хакими. Финал КАН: названы составы Сенегала и Марокко
Коллаж Sport.ua. Садио Мане и Ашраф Хакими

18 января в 21:00 пройдет финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко сыграют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Сборная Сенегала и Марокко назвали стартовые составы на финал КАН.

Лидеры команд Садио Мане и Ашраф Хакими выйдут в основе своих сборных.

В матче за бронзу днем ранее Нигерия по пенальти взяла верх над командой Египта (0:0, пен. 4:2).

Мане против Хакими. Финал КАН: названы составы Сенегала и Марокко

По теме:
Сенегал – Марокко. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенегал – Марокко. Текстовая трансляция. LIVE
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций Ашраф Хакими Садио Мане стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
