Мане против Хакими. Финал КАН: названы составы Сенегала и Марокко
18 января в 21:00 пройдет финальный матч Кубка африканских наций
18 января в 21:00 пройдет финальный матч Кубка африканских наций.
Сенегал и Марокко сыграют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Сенегала и Марокко назвали стартовые составы на финал КАН.
Лидеры команд Садио Мане и Ашраф Хакими выйдут в основе своих сборных.
В матче за бронзу днем ранее Нигерия по пенальти взяла верх над командой Египта (0:0, пен. 4:2).
