Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Украинский форвард с ростом 196 см получит шанс закрепиться в Динамо

Федор Задорожный пройдет медосмотр перед тренировочными сборами в Турции

ФК Динамо Киев. Федор Задорожный

Украинский форвард Федор Задорожный получит шанс закрепиться в составе первой команды киевского «Динамо» на тренировочных сборах в Турции, которые стартуют 15 января.

Во вторник вторая группа футболистов «бело-синих» прошла медосмотр – среди тех, кто прибыл в киевскую клинику «Оксфорд Медикал, оказался и 19-летний форвард.

Имя Задорожного, рост которого составляет 196 см, изначально не было в списках на медосмотр, однако главный тренер Игорь Костюк решил проверить уровень игрока перед стартом второй части чемпионата.

В нынешнем сезоне Федор провел 11 матчей в составе «Динамо» U-19, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Задорожный ранее успешно выступал за луганскую «Зарю» U-19, в которой провел на правах аренды 15 игр (18 забитых мячей и семь ассистов).

Николай Тытюк Источник: Динамомания
