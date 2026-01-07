О чем будут говорить? Гасперини встретится с владельцами Ромы

После победы в матче 19-го тура Серии А против «Лечче» (2:0) главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини решил не общаться со СМИ.

По информации итальянского журналиста Филиппо Биафоры, тренер принял такое решение накануне встречи с владельцами «Ромы», представителями семьи Фридкин, которая запланирована на среду, 7 января. Ожидается, что во время нее будут обсуждены шаги клуба на трансферном рынке.

Именно с отсутствием зимних подписаний связывают демарш Гасперини после матча, так как он не хотел отвечать на вопросы о возможных трансферах клуба.

Ранее сообщалось, что Джан Пьеро Гасперини вошел в уникальный клуб тренеров Серии А с 1000 очками.