  О чем будут говорить? Гасперини встретится с владельцами Ромы
07 января 2026, 10:18
О чем будут говорить? Гасперини встретится с владельцами Ромы

Тренер хочет усиления состава

О чем будут говорить? Гасперини встретится с владельцами Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

После победы в матче 19-го тура Серии А против «Лечче» (2:0) главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини решил не общаться со СМИ.

По информации итальянского журналиста Филиппо Биафоры, тренер принял такое решение накануне встречи с владельцами «Ромы», представителями семьи Фридкин, которая запланирована на среду, 7 января. Ожидается, что во время нее будут обсуждены шаги клуба на трансферном рынке.

Именно с отсутствием зимних подписаний связывают демарш Гасперини после матча, так как он не хотел отвечать на вопросы о возможных трансферах клуба.

Ранее сообщалось, что Джан Пьеро Гасперини вошел в уникальный клуб тренеров Серии А с 1000 очками.

Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Лечче Дэн Фридкин
Иван Чирко Источник: Voce Giallorossa
