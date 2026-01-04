Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола сделал выбор. Стартовые составы Ман Сити и Челси на суперматч АПЛ
Англия
04 января 2026, 18:27 | Обновлено 04 января 2026, 19:41
476
1

Гвардиола сделал выбор. Стартовые составы Ман Сити и Челси на суперматч АПЛ

4 января в 19:30 пройдет центральная игра 20-го тура Английской Премьер-лиги

04 января 2026, 18:27 | Обновлено 04 января 2026, 19:41
476
1 Comments
Гвардиола сделал выбор. Стартовые составы Ман Сити и Челси на суперматч АПЛ
Коллаж Sport.ua. Пеп Гвардиола

4 января в 19:30 состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити и Челси сыграют на стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч Пеп Гвардиола назвал стартовый состав горожан на игру.

У синих на днях был отправлен в отставку Энцо Мареска, и команду возглавляет и.о. Калум Макфарлейн.

Ман Сити идет на 3-й позиции (41 очко), Челси занимает 6-е место (30 баллов).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Астон Вилла (42), Манчестер Сити (41), Ливерпуль (33), Ман Юнайтед (31), Челси (30).

Стартовые составы Ман Сити и Челси на суперматч АПЛ

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунес, Рубен Диас, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернардо Силва (к), Рейндерс, Фоден, Шерки, Холанд

Запас: Траффорд, Аке, Доку, Хусанов, Макайду, Мукаса, Льюис, Мфуни, Р. Хески

Челси: Йоргенсен, Ачіампoнг, Чалоба, Бадьяшиль, Гюсто, Джеймс (к), Энцо Фернандес, Эстевао, Палмер, Педру Нету, Жоао Педро

Запас: Слонина, Меррик, Тосин, Хато, Андрей Сантос, Гарначо, Гиттенс, Делап, Марк Гиу

Инфографика

По теме:
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция. LIVE
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити - Челси стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса
Футбол | 04 января 2026, 19:11 0
ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса
ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Хоча шосте місце не так погано в порівнянні із Челсі в середині турнірної таблиці перед приходом Почеттіно два роки тому, але відрив від Сіті як третьої команди дуже великий. І тут один символічний футболіст Педру Нету. Це в якомусь плані таке прізвище для іншого їх "відомого" футболіста б підійшло. Хоча навряд чи б Челсі була зараз на позицію хоча б вище. Але хто знає.
Ответить
0
Популярные новости
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем