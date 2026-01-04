Гвардиола сделал выбор. Стартовые составы Ман Сити и Челси на суперматч АПЛ

4 января в 19:30 состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити и Челси сыграют на стадионе Этихад в Манчестере.

Коуч Пеп Гвардиола назвал стартовый состав горожан на игру.

У синих на днях был отправлен в отставку Энцо Мареска, и команду возглавляет и.о. Калум Макфарлейн.

Ман Сити идет на 3-й позиции (41 очко), Челси занимает 6-е место (30 баллов).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Астон Вилла (42), Манчестер Сити (41), Ливерпуль (33), Ман Юнайтед (31), Челси (30).

Стартовые составы Ман Сити и Челси на суперматч АПЛ

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунес, Рубен Диас, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернардо Силва (к), Рейндерс, Фоден, Шерки, Холанд

Запас: Траффорд, Аке, Доку, Хусанов, Макайду, Мукаса, Льюис, Мфуни, Р. Хески

Челси: Йоргенсен, Ачіампoнг, Чалоба, Бадьяшиль, Гюсто, Джеймс (к), Энцо Фернандес, Эстевао, Палмер, Педру Нету, Жоао Педро

Запас: Слонина, Меррик, Тосин, Хато, Андрей Сантос, Гарначо, Гиттенс, Делап, Марк Гиу

Инфографика