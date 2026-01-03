Лучший украинский тренер 2017 года возглавил клуб из Узбекистана
Роман Санжар продолжит карьеру во главе молодежной команды «Нефтчи» (Фергана)
Бывший главный тренер львовских «Карпат» и донецкого «Олимпика» Роман Санжар продолжит карьеру в чемпионате Узбекистана. Об этом сообщил журналист Абдулазиз Искандаров.
По информации источника, 46-летний украинский специалист возглавил молодежную команду «Нефтчи» (Фергана) и уже приступил к выполнению своих обязанностей:
«В «Нефтчи» U-21 начал работать украинский специалист. Этот тренер – Роман Санжар. Он известен своей деятельностью в донецком «Олимпике» и был признан лучшим тренером чемпионата Украины в 2017 году».
В своей карьере Санжар возглавлял «Олимпик» (2013-18, 2021) и «Карпаты» (2019/20). В качестве тренера становился победителем Первой лиги Украины и полуфиналистом Кубка Украины (2014/15).
Стоит отметить, что первая команда «Нефтчи» заняла первое место в сезоне-2025 чемпионата Узбекистана, обогнав ближайшего преследователя на четыре балла.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 3 января в 13:30 по Киеву
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе