Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший украинский тренер 2017 года возглавил клуб из Узбекистана
Другие новости
03 января 2026, 13:01 | Обновлено 03 января 2026, 13:06
246
0

Лучший украинский тренер 2017 года возглавил клуб из Узбекистана

Роман Санжар продолжит карьеру во главе молодежной команды «Нефтчи» (Фергана)

03 января 2026, 13:01 | Обновлено 03 января 2026, 13:06
246
0
Лучший украинский тренер 2017 года возглавил клуб из Узбекистана
ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Бывший главный тренер львовских «Карпат» и донецкого «Олимпика» Роман Санжар продолжит карьеру в чемпионате Узбекистана. Об этом сообщил журналист Абдулазиз Искандаров.

По информации источника, 46-летний украинский специалист возглавил молодежную команду «Нефтчи» (Фергана) и уже приступил к выполнению своих обязанностей:

«В «Нефтчи» U-21 начал работать украинский специалист. Этот тренер – Роман Санжар. Он известен своей деятельностью в донецком «Олимпике» и был признан лучшим тренером чемпионата Украины в 2017 году».

В своей карьере Санжар возглавлял «Олимпик» (2013-18, 2021) и «Карпаты» (2019/20). В качестве тренера становился победителем Первой лиги Украины и полуфиналистом Кубка Украины (2014/15).

Стоит отметить, что первая команда «Нефтчи» заняла первое место в сезоне-2025 чемпионата Узбекистана, обогнав ближайшего преследователя на четыре балла.

По теме:
Стало известно, почему Мареска решил покинуть Челси. Дело не в болезни
Артета отреагировал на сенсационное решение Челси уволить Мареску
Некрасивое начало, минорный конец. Почему Лупашко покинул Карпаты ни с чем
чемпионат Узбекистана по футболу Нефтчи Фергана Роман Санжар назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03 января 2026, 12:15 0
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 января в 13:30 по Киеву

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02 января 2026, 23:51 0
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03.01.2026, 08:21
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 02.01.2026, 16:41
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Футбол | 03.01.2026, 08:44
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 9
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем