ФОТО. Не бутсы и не мяч: Месси стал лицом культового lifestyle-бренда

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лицом новой главы сотрудничества с брендом Stanley 1913.

На опубликованных фото Месси позирует на фоне природы, в расслабленном образе, держа в руках фирменную термобутылку бренда. Кампания выполнена в минималистичном стиле и подчеркивает философию баланса, устойчивости и повседневного комфорта.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Stanley давно ассоциируется с качеством и эстетикой, а сотрудничество с Месси вывело бренд на новый уровень популярности. Для самого футболиста это не просто реклама – он неоднократно подчеркивал, что использует продукцию бренда в обычной жизни.

Новая коллекция Messi x Stanley уже доступна в продаже и стала очередным примером того, как легенды спорта формируют lifestyle-тренды далеко за пределами стадионов.