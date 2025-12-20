Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
20 декабря 2025, 14:20
ФОТО. Не бутсы и не мяч: Месси стал лицом культового lifestyle-бренда

Месси представил новую коллекцию Stanley

ФОТО. Не бутсы и не мяч: Месси стал лицом культового lifestyle-бренда
Instagram. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лицом новой главы сотрудничества с брендом Stanley 1913.

На опубликованных фото Месси позирует на фоне природы, в расслабленном образе, держа в руках фирменную термобутылку бренда. Кампания выполнена в минималистичном стиле и подчеркивает философию баланса, устойчивости и повседневного комфорта.

Stanley давно ассоциируется с качеством и эстетикой, а сотрудничество с Месси вывело бренд на новый уровень популярности. Для самого футболиста это не просто реклама – он неоднократно подчеркивал, что использует продукцию бренда в обычной жизни.

Новая коллекция Messi x Stanley уже доступна в продаже и стала очередным примером того, как легенды спорта формируют lifestyle-тренды далеко за пределами стадионов.

