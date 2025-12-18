Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 декабря 2025, 12:00 | Обновлено 18 декабря 2025, 12:01
Смотрите видеотрансляцию противостояния на выставочном турнире World Tennis League

Instagram. Марта Костюк

18 декабря украинская теннисистка Марта Костюк продолжает выступления на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В 11:55 по Киеву украинка начала поединок против представительницы Испании Паулы Бадосы.

📺 Видеотрансляция

Марта Костюк Паула Бадоса смотреть онлайн World Tennis League
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
