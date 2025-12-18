WTA18 декабря 2025, 12:00 | Обновлено 18 декабря 2025, 12:01
216
0
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию противостояния на выставочном турнире World Tennis League
18 декабря украинская теннисистка Марта Костюк продолжает выступления на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
В 11:55 по Киеву украинка начала поединок против представительницы Испании Паулы Бадосы.
