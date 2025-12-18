Стало известно, почему Флик выпустил тер Штегена – повлиял Щенсный

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не собирался выпускать Марка-Андре тер Штегена в матче с «Депортиво Гвадалахара».

«Блауграна» одержала победу над клубом из третьего дивизиона Испании со счетом 2:0 в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Для немецкого вратаря это был первый матч в сезоне.

По информации Diario Sport, изначально Флик планировал выпустить в стартовом составе Войцеха Щенсного. Однако его решение изменилось после встречи с обоими вратарями, которая состоялась за несколько часов до начала игры.

Сообщается, что во время разговора польский голкипер жестом «пригласил» Флика дать шанс немецкому коллеге. Щенсны пояснил, что тер Штеген заслуживает игрового времени, как капитан команды и футболист, вернувшийся после длительного периода восстановления.

Флик воспринял жест Щенсны как проявление командного духа и поддержки партнера. Руководство клуба также положительно оценило отношение польского голкипера и возможность для тер Штегена получить игровую практику.

После матча Флик подчеркнул, что решение касалось только этой встречи, и основным вратарем «Барселоны» по-прежнему остается Жоан Гарсия.