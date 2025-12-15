Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. МЮ снова впереди. Бруну Фернандеш и Матеус Кунья сотворили камбек
Англия
15 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:46
48
0

Красные Дьяволы впереди 4:3 в игре с Борнмутом, до конца осталось 10 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Бруну Фернандеш и Матеус Кунья сотворили камбек для МЮ

Красные Дьяволы впереди 4:3 в игре с Борнмутом, до конца осталось 10 минут

ГОЛ! 3:3. Бруну Фернандеш, 77 мин

ГОЛ! 4:3. Матеус Кунья, 79 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
