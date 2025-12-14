ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер выиграл 1-й тайм у Эпицентра

Донецкий Шахтер выиграл первый тайм у Эпицентра со счетом 2:0 в матче 16-го тура УПЛ 2025/26.

Голами за горняков отличились Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) и Невертон.

Педриньо реализовал пенальти на девятой минуте встречи. Рефери указал на точку после того, как Хоакин Сифуэнтес нарушил правила в своей штрафной площади против Винисиуса Тобиаса.

Шахтер и Эпицентр начали встречу 14 декабря в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.

ГОЛ! 1:0 Педриньо, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Невертон, 20 мин.