Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч 16-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Заря
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 10:33 | Обновлено 13 декабря 2025, 10:34
108
0

Где смотреть матч 16-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Заря

Поединок Премьер-лиги состоится 13 декабря в 15:30 по киевскому времени

13 декабря 2025, 10:33 | Обновлено 13 декабря 2025, 10:34
108
0
Где смотреть матч 16-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Заря
УПЛ

13 декабря черкасский ЛНЗ встретится с луганской «Зарей» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч состоится на стадионе «Черкассы-Арена» в Черкассах.

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает первое место (32 очка), «Заря» идёт восьмой (23 балла).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.85 для «ЛНЗ» и 4.90 для «Зари». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Основной защитник Подолья может покинуть клуб
Лидер Полесья встал на защиту Ротаня: «Не каждый тренер выдержит»
Александр АНТОНЕНКО: «Мы понимали, против кого будем играть»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть ЛНЗ Черкассы Заря Луганск ЛНЗ - Заря
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13 декабря 2025, 06:22 1
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя

Американец мог сразиться с Дереком Чисорой

Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Футбол | 12 декабря 2025, 12:37 2
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера

Бразильский защитник Додо ранее играл в составе донецкого «Шахтера»

У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Футбол | 13.12.2025, 08:53
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13.12.2025, 07:52
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Футбол | 12.12.2025, 11:17
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02
Бокс
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 25
Футбол
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем