Где смотреть матч 16-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Заря

13 декабря черкасский ЛНЗ встретится с луганской «Зарей» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч состоится на стадионе «Черкассы-Арена» в Черкассах.

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает первое место (32 очка), «Заря» идёт восьмой (23 балла).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.85 для «ЛНЗ» и 4.90 для «Зари». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.