Младен БАРТУЛОВИЧ: «Поведение Вереса не комментирую. Дайте матч доиграть»
КДК УАФ пока не принял решение
Тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович надеется, что УАФ все же даст доиграть матч минувшего тура с Вересом, а не присудит харьковчанам техническое поражение.
«Не хочу комментировать поведение Вереса, но хочу, чтобы выиграл футбол и мы все решили на поле, а не в кабинетах. И приглашаю всех к такому решению, чтобы нам дали доиграть этот матч с Вересом», – сказал Бартулович.
Матч не доиграли из-за проблем с освещением.
Верес хочет, чтобы харьковчанам засчитали техническое поражение из-за неготовности принимающей стороны.
КДК УАФ пока отложил принятие решения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело
Национальная премия Sport.ua