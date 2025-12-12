Младен БАРТУЛОВИЧ: «Поведение Вереса не комментирую. Дайте матч доиграть»

Тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович надеется, что УАФ все же даст доиграть матч минувшего тура с Вересом, а не присудит харьковчанам техническое поражение.

«Не хочу комментировать поведение Вереса, но хочу, чтобы выиграл футбол и мы все решили на поле, а не в кабинетах. И приглашаю всех к такому решению, чтобы нам дали доиграть этот матч с Вересом», – сказал Бартулович.

Матч не доиграли из-за проблем с освещением.

Верес хочет, чтобы харьковчанам засчитали техническое поражение из-за неготовности принимающей стороны.

КДК УАФ пока отложил принятие решения.