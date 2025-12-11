Один из лидеров Динамо рассказал, когда клуб снова будет радовать фанатов
Шапаренко считает, что черная полоса скоро закончится
Один из лидеров «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, когда команда снова начнет радовать болельщиков
«Бывают такие времена, когда сложно и что-то не получается. Бывает такое, но нужно быть сильными и, несмотря на трудности, идти с высоко поднятой головой. Я надеюсь, что у нас со временем все наладится. Но такое бывает – спады, взлеты... Думаю, что все будет хорошо впоследствии», – сказал Шапаренко.
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
