Один из лидеров Динамо рассказал, когда клуб снова будет радовать фанатов

Один из лидеров «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, когда команда снова начнет радовать болельщиков

«Бывают такие времена, когда сложно и что-то не получается. Бывает такое, но нужно быть сильными и, несмотря на трудности, идти с высоко поднятой головой. Я надеюсь, что у нас со временем все наладится. Но такое бывает – спады, взлеты... Думаю, что все будет хорошо впоследствии», – сказал Шапаренко.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

