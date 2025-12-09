Реал и Барселона узнали первых соперников в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Испании, где в игру включаются Реал, Барселона, Атлетико и Атлетик.

Реалу выпало сыграть с командой Талавера из третьего по счету дивизиона. Барселона сыграет против Гвадалахары, соперника из третьего дивизиона.

Жирона с украинцами Владиславом Крапивцовым, Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом в прошлом раунде проиграла команде Оуренсе.

Матчи пройдут в периоде с 13 по 15 января.

Жеребьевка третьего раунда Кубка Испании

Атлетико Балеарес - Атлетико Мадрид

Талавера - Реал Мадрид

Гвадалахара - Барселона

Оуренсе - Атлетик

Мурсия - Бетис

Элденсе - Реал Сосьедад

Бургос - Хетафе

Културал - Леванте

Эйбар - Эльче

Депортиво - Мальорка

Расинг - Вильярреал

Спортинг - Валенсия

Уэска - Осасуна

Гранада - Райо Вальекано

Альбасете - Сельта

Алавес - Севилья