Реал и Барселона узнали первых соперников в Кубке Испании
Гранды стартуют в Кубке Испании
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Испании, где в игру включаются Реал, Барселона, Атлетико и Атлетик.
Реалу выпало сыграть с командой Талавера из третьего по счету дивизиона. Барселона сыграет против Гвадалахары, соперника из третьего дивизиона.
Жирона с украинцами Владиславом Крапивцовым, Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом в прошлом раунде проиграла команде Оуренсе.
Матчи пройдут в периоде с 13 по 15 января.
Жеребьевка третьего раунда Кубка Испании
Атлетико Балеарес - Атлетико Мадрид
Талавера - Реал Мадрид
Гвадалахара - Барселона
Оуренсе - Атлетик
Мурсия - Бетис
Элденсе - Реал Сосьедад
Бургос - Хетафе
Културал - Леванте
Эйбар - Эльче
Депортиво - Мальорка
Расинг - Вильярреал
Спортинг - Валенсия
Уэска - Осасуна
Гранада - Райо Вальекано
Альбасете - Сельта
Алавес - Севилья
🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗘𝗖𝗜𝗦𝗘𝗜𝗦𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.— RFEF (@rfef) December 9, 2025
Los encuentros, ya con los equipos de la Supercopa, se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/az4PZbQacU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Выделил 2012 год
Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро