Большая сумма. Металлист 1925 готовит трансфер 19-летнего нападающего
Даниил Кайдалов привлекает внимание клуба УПЛ
Украинский нападающий харьковского «Металлиста» Даниил Кайдалов привлекает внимание «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги предметно интересуется 19-летним футболистом и готов заплатить за него свыше миллиона евро.
В текущем сезоне Дангниил Кайдалов провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 тысяч евро.
