  4. Большая сумма. Металлист 1925 готовит трансфер 19-летнего нападающего
Украина. Первая лига
09 декабря 2025, 14:00 | Обновлено 09 декабря 2025, 14:01
Большая сумма. Металлист 1925 готовит трансфер 19-летнего нападающего

Даниил Кайдалов привлекает внимание клуба УПЛ

09 декабря 2025, 14:00 | Обновлено 09 декабря 2025, 14:01
Большая сумма. Металлист 1925 готовит трансфер 19-летнего нападающего
ФК Металлист 1925. Даниил Кайдалов

Украинский нападающий харьковского «Металлиста» Даниил Кайдалов привлекает внимание «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги предметно интересуется 19-летним футболистом и готов заплатить за него свыше миллиона евро.

В текущем сезоне Дангниил Кайдалов провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Металлисте 1925» приняли важное решение после матча с «Вересом».

Комментарии 3
Khafre
в Металіста Краснікова хороша молодь
в Металіста1925 хороша фінансова база
 та вже об'єднайтесь в один Металіст і киньте виклик нашому київському гранду в боротьбі за чемпіонство
